Скажите части речи Скажи-ка,дядя, ведь недаром москва,спасённая пожаром ,француз?? отдана
Русский язык
Скажите части речи Скажи-ка,дядя, ведь недаром москва,спасённая пожаром ,француз?? отдана
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скажи-ка -глагол, (повелительный) дядя- существительное ведь- союз недаром - наречие Москва -существительное спасенная - причастие пожаром - существительное французу- существительное отдана - глагол вроде
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