Найди в дополнительной литературе( книгах, журналах) интернет рисурсов примеры использования водорослей человеком?
Биология
Найди в дополнительной литературе( книгах, журналах) интернет рисурсов примеры использования водорослей человеком?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Водоросли использует в пищу, из них добьівают йод, бром, изготавливают лекарственньіе препаратьі, делают удобрение
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