Помогите пожалуйста с химией. 6. Укажите признак, по которому вещества классифицируют на электролиты и нелектроліти: А) температура плавления Б) электропроводность растворов В) электропроводность веществ Г) плотность растворов ...

Химия

Помогите пожалуйста с химией. 6. Укажите признак, по которому вещества классифицируют на электролиты и нелектроліти: А) температура плавления Б) электропроводность растворов В) электропроводность веществ Г) плотность растворов 7. Укажите формулу аниона: А) е Б) Ca2+ В) СО2 Г) SO42- 8. Укажите формулу электролита: А) C6H12O6 Б) C2H5OH В) NaNO3 Г) N2O3 9. Укажите правильное утверждение: «Процесс электролитической диссоциации является ...»: А) равновесным Б) экзотермическим В) обратимым Г) каталитическим 10. Укажите название вещества, которая относится к сильным электролитам: А) натрий сульфат Б) барий сульфат В) магний карбонат Г) цинк сульфат 11. Вычислите и укажите массу воды, которую надо взять для приготовления раствора массой 200г с массовой долей соли 5 %: А) 10 Б) 100 В) 190г Г) 400г 12. Укажите число молекул, которые распались на ионы из каждых 200 молекул растворенного вещества, если степень диссоциации электролита 6%: А) 6 Б) 12 В) 60 Г) 120 13. Составьте молекулярное уравнение, которое соответствует сокращенном ионном: 2H++ S2-→H2S 14.Написать молекулярные, йонни реакции. Укажите, какая из них протекает в растворе практически до конца: А) H2SO4+ Na2CO3→ Б) NaNO3+ K2SO4→ 15. Какой объем газа выделится при взаимодействии кальций карбоната с 63 г 30% раствора соляной кислоты

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