Помогите пожалуйста)))доказать неравенство
Алгебра
Помогите пожалуйста)))доказать неравенство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) перенесём всё в левую часть 2) вынесем a³ и b³ 3) (b-a)=-(a-b) 4) выносим (a-b) 5) применим формулу разности кубов( a³-b³=(a-b)(a²+ab+b²) ) Рассмотрим 2 множителя. (a-b)² - число неотрицательное(≥0), т.к. возводим в чётную степень a²+ab+b² - также неотрицательное, т.к. сумма неотрицательных чисел(a² и b², т.к. чётная степень; ab - т.к. произведение неотрицательных(по условию) чисел неотрицательно). И тут получаем произведение неотрицательных чисел, которое ≥0. Неравенство доказано.
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