Вычисли количество вещества и массу оксида серы (IV) который получится из пирита (FeS₂) массой 240 кг по уравнению реакции :4FeS₂ + 110₂=2Fe₂O₃+8SO₂

Химия

Вычисли количество вещества и массу оксида серы (IV) который получится из пирита (FeS₂) массой 240 кг по уравнению реакции :4FeS₂ + 110₂=2Fe₂O₃+8SO₂

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