Вычисли количество вещества и массу оксида серы (IV) который получится из пирита (FeS₂) массой 240 кг по уравнению реакции :4FeS₂ + 110₂=2Fe₂O₃+8SO₂
Химия
Вычисли количество вещества и массу оксида серы (IV) который получится из пирита (FeS₂) массой 240 кг по уравнению реакции :4FeS₂ + 110₂=2Fe₂O₃+8SO₂
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N(SO2)=2n(FeS2)=2*(240000/120)=4000 моль m(SO2)=4000*64=256000 г=256кг
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