Сделайте мне сообщение о замке Нойхаузен

Гость: Гость:

В 1292 году замландский епископ Кристиан фон Мюльхаузен отдал распоряжение о строительстве замка в районе современного Гурьевска. Первое деревянно-земляное укрепление было построено к 1297 году. Во второй половине XIV века замок был перестроен в камне. В ходе войн XIV и XV веков замок неоднократно подвергался повреждениям. После секуляризации Тевтонского ордена в 1525 году замок был расширен и реконструирован. В ходе боев 1945 года замок получил значительные повреждения и около десяти лет никак не использовался. В середине 1950-х годов замковые строения были переданы Гурьевскому СМУ треста «Совхозводстрой», ныне ПМК - 3 ПСПЭО «Калининградмелиорация». В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года № 1327 замок Нойхаузен подлежит государственной охране, ныне является объектом культурного наследия Калиненградской области федерального значения. ПОДПИШИСЬ)!!!БУДУ ПОМОГАТЬ