Отрезки АС и ВD пересекаются в середине О отрезка АС, (угол) ВСО = DАО. Докажите, что (??реугольник) ВОА = DОС .
Геометрия
Отрезки АС и ВD пересекаются в середине О отрезка АС, (угол) ВСО = DАО. Докажите, что (??реугольник) ВОА = DОС .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ас=вд по условию 2) о- середина ас по условию 3) угол Воа=дос по условию ч.т.д.
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