Отрезки АС и ВD пересекаются в середине О отрезка АС, (угол) ВСО = DАО. Докажите, что (??реугольник) ВОА = DОС .

Геометрия

Отрезки АС и ВD пересекаются в середине О отрезка АС, (угол) ВСО = DАО. Докажите, что (??реугольник) ВОА = DОС .

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