В десятичной записи числа 79865 использованы пять последовательных цифр Чему равна третья цифра следующего пятизначного числа обладающие таким же свойством

Математика

В десятичной записи числа 79865 использованы пять последовательных цифр Чему равна третья цифра следующего пятизначного числа обладающие таким же свойством

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