В десятичной записи числа 79865 использованы пять последовательных цифр Чему равна третья цифра следующего пятизначного числа обладающие таким же свойством

Математика
В десятичной записи числа 79865 использованы пять последовательных цифр Чему равна третья цифра следующего пятизначного числа обладающие таким же свойством
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Третия цифра равна сотням
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