Задание 1. 11.10.16г. Выдан из кассы аванс секретарю на хозяйственные расходы в размер?? 1000 рублей. 12.10.16г. составить авансовый отчет секретаря по хозяйственным расходам: - кассовый чек на сумму 900 рублей от 11.10..2016 ...

Экономика
Задание 1. 11.10.16г. Выдан из кассы аванс секретарю на хозяйственные расходы в размер?? 1000 рублей. 12.10.16г. составить авансовый отчет секретаря по хозяйственным расходам: - кассовый чек на сумму 900 рублей от 11.10..2016 года в 15 час. 45 минут; - товарный чек на приобретение шести упаковок бумаги для принтера по цене по 150 рублей за одну упаковку в магазине «Алтын» от 11.10.2016 года; - отметка заведующего складом на товарном чеке о получении на склад двух упаковок бумаги 12 октября; 12.10.16 г. Обработать и утвердить авансовый отчет секретаря по покупке бумаги.
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