Какое количество теплоты нужно для превращения 25г льда,взятого при температуре -15градусов,на воду при температуре 10градусов?

Физика

Какое количество теплоты нужно для превращения 25г льда,взятого при температуре -15градусов,на воду при температуре 10градусов?

Автор: Гость