Какое количество теплоты нужно для превращения 25г льда,взятого при температуре -15градусов,на воду при температуре 10градусов?
Физика
Какое количество теплоты нужно для превращения 25г льда,взятого при температуре -15градусов,на воду при температуре 10градусов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=0.25кг t₁=-15 t₂=10 c=4200 Q-? Q=cm(t₂-t₁) і лише попідставляй числа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Какое из нижеперечисленных соединений не является алкином: пентанон, этилацетилен, пентив, метилацетилен, 4-метил-1пентин
Математика