Какое количество теплоты нужно для превращения 25г льда,взятого при температуре -15градусов,на воду при температуре 10градусов?

Физика
Какое количество теплоты нужно для превращения 25г льда,взятого при температуре -15градусов,на воду при температуре 10градусов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=0.25кг t₁=-15 t₂=10 c=4200 Q-?  Q=cm(t₂-t₁)  і лише попідставляй числа
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