Задачи 3,5 помогите пожалуйста!!

Гость: Гость:

3. Расстояние по прос. дороге: 8*а (км) По шоссе: 13*t (км) 13t>8a 13t-8a=13*2-8*3=26-24=2 (км) 5. Скорость первой машинистки: n/3 (стр/ч) Второй: m/5 (стр/ч) Разность: n/3-m/5=24/3-45/5=-1. Выходит, что в условии ошибка, и это ВТОРАЯ машинистка печатает быстрее на 1 страницу в час. P. S. Если же вопрос корректен, то ответ - на -1 страницу в час. :)