Назовите причины сохрания пережитков феодализма в России в отличии от стран Евро??ы

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Российская деревня на рубеже веков оставалась средоточием пережитков феодальной эпохи. Важнейшими из них были, с одной стороны, латифундистское помещичье землевладение, крупные помещичьи имения, широко практиковавшиеся отработки (прямой пережиток барщины) , с другой стороны - крестьянское малоземелье, средневековое надельное землевладение. Сохранялась сельская община с ее переделами, чересполосицей, тормозившие модернизацию крестьянского хозяйства. Все эти причины в совокупности приводили к обнищанию большинства крестьянских дворов, являлись основой кабалы в деревне. Крестьянство подвергалось имущественной дифференциации, хотя и небыстрыми темпами. В 60-80-х годах в деревне начали выделяться капиталистические элементы - около 20 % всех крестьянских хозяйств. Путем аренды и скупки в своих руках они сосредоточили практически всю землю, подлежавшую купле-продаже, и третью часть надельной земли. В их руках находилось более половины всего рабочего скота, сельскохозяйственные машины, на них работала основная масса сельскохозяйственных наемных рабочих. Одновременно происходило обезземеливание основной массы крестьянства. Тяжелое экономическое положение, гражданское и политическое бесправие, репрессии и преследования явились причиной постоянно растущей эмиграции из России. Крестьяне массами устремлялись на заработки в приграничные государства, а затем и в США, Канаду, Аргентину, Бразилию и даже Австралию. Помещичье хозяйство крайне медленно приобретало капиталистический характер. В центрально-черноземных районах, где почва имеет высокую урожайность, помещики сдавали часть земли в аренду, стоимость которой крестьяне отрабатывали на барской запашке своим инвентарем (по феодальной системе отработок) . За арендованную землю в ряде районов крестьянин расплачивался своей долей урожая, которая могла равняться половине и более всего полученного им совокупного продукта (испольщина) . Однако определенные сдвиги происходили и в сельском хозяйстве. Они находили выражение в расширении посевных площадей, росте валовых объемов сельскохозяйственных культур, повышении урожайности, использовании удобрений, машин и т. д. Но в целом аграрный сектор российской экономики разительно отставал от промышленного, и это отставание все более принимало форму острейшего противоречия между потребностями буржуазной модернизации страны и тормозящим влиянием феодальных пережитков в сельском хозяйстве. В начале XX в. Россия была среднеразвитой аграрно-индустриальной страной с ярко выраженной многоукладной экономикой. Наряду высокоразвитой капиталистической индустрией большой удельный вес в ней принадлежал различным раннекапиталистическим и полуфеодальным формам хозяйства - от мануфактурного, мелкотоварного до патриархально-натурального.