Письмово поясніть чому у слові черв*як апостроф уживається, а у слові медвяний - ні. доберіть і запишіть слова для словникового диктанту на вживання апострофа (не меньше 10 слів) дуууууже потрібно(

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Не ставиться апостроф при збізі двох кореневих приголосних так ,як в слові медвяний збігається д і в, апостроф не ставить, ставить апостроф, коли є збіг кореневих р і приголосного так, як у слові черв'як... Цвях, з'явитися, ряска, буряк, торф'ний, об'єднатись, морквяний, матір'ю, м'який, ад'ютант, інтерв'ю