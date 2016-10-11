Корень в слове пятница

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Корень в слове пятница
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пятница-корень пятниц, окончание а
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