Напишите сочинение-рассуждение по тексту на данный вопрос: "Почему для автора дом дедушки стал столь дорог?"

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Вот надеюсь поможет Вступление (2-3 предложения, подводящих к теме рецензируемого текста).Проблема, поднятая в тексте.Комментарий.Авторская позиция.Позиция ученика по поднятой в тексте проблеме (согласие, несогласие, частичное несогласие, двойственная или противоречивая оценка).Аргументы, подтверждающие или опровергающие авторскую позицию (ученик приводит не менее двух аргументов, опираясь на свой жизненный и (или) читательский опыт).Заключение (1-2 предложения должны придать завершенность сочинению, связать его с исходным текстом).Речевые образцыКак начать сочинениеМожно начать:1) с кратких сведений об авторе, о его творчестве, если это имеет отношение к тексту.Например:К. Г. Паустовский (М. М. Пришвин) – один из удивительных мастеров художественного слова, его произведения воспитывают в нас трепетное отношение к природе, умение видеть прекрасное в окружающем мире. Вот и прочитанный мною текст переносит меня в …Но в данном тексте автор выступает в неожиданной для меня роли философа и размышляет о «зеркальной» связи человека и природы.2) с длинного ряда однородных членов предложения с обобщающим словом (в качестве однородных членов чаще всего используются отвлеченные существительные, обозначающие понятия, связанные с темой текста).Например:Вера, надежда, любовь (верность, преданность, дружба, взаимопомощь, милосердие и т.д.) – без этих нравственных категорий невозможно представить себе духовную жизнь человека. Известный современный публицист в своей статье делится с читателями размышлениями о том, что…3) с двух – трех риторических вопросов, подводящих к теме или главной мысли текста (в вопросах уместно использовать слова-антонимы).Например:Как в наш век противоречий и социальных потрясений не разучиться отличать истинное от ложного? Как понять, что благотворно влияет на душу, а что развращает, губит ее? Как отличить культуру от «псевдокультуры»? Над этими сложными философскими проблемами размышляет в своей статье…4) со своих размышлений по поднятой автором проблеме.Например:Я не раз задумывался о том, что самые важные жизненные понятия очень трудно бывает объяснить словами. Любовь, вера, счастье – без этих нравственных категорий невозможно прожить, а дать «определение» им не так уж просто. В данном тексте автор предлагает поразмышлять о роли…Комментарии– В тексте говорится (повествуется, описывается, автор размышляет, рассуждает и т.п.) о …– В небольшой по объему статье автор затрагивает несколько важных проблем: …– В рецензируемом тексте можно отметить высокую «плотность мысли»: автор говорит не только о …, но и о …. Такой смысловой емкости автор достигает при помощи ….– Автор не формулирует основную мысль своей статьи, но всем ходом рассуждений подводит нас к выводу: ….– Прочитав текст, я пришел к выводу (я понял, я пришел к заключению, я понял позицию автора).– Содержание текста значительно шире его темы. Рассказывая о …, автор подразумевает …