Маргинал это????подскажите пжж
Обществознание
Маргинал это????подскажите пжж
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Гость:
Человек, находящийся на границе различных социальных групп, систем, культур и испытывающий влияние их противоречащих друг другу норм
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