Как напиcать о своем любимом уголке природы

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Как напиcать о своем любимом уголке природы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой любимый уголок природы - лес.  Как же лес красив и богат. В разное время года он по своему хорош. Зимой в лесу настоящая серебренная сказка полная таин и чудес. Весной лес просыпается от зимней спячки и начинает преображаться, набирать цвет и душистый свой аромат. Летом лес в цвету благородных зеленых оттенков. Ну а осенью он приобретает самые красивые золотые цвета. Лес в любое время года  самый загадочный в природе. Возможно лес знает наши мысли, желания, мечты и как ни кто другой понимает нас.  
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