Пожалуйста помогите, буду благодарна! Проанализируйте данные предложения, определите вид ошибок и причину возникновения. Спишите, внося необходимые исправления. 1. В последнее десятилетие профессия брокера в нашей стране стал...
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Пожалуйста помогите, буду благодарна! Проанализируйте данные предложения, определите вид ошибок и причину возникновения. Спишите, внося необходимые исправления. 1. В последнее десятилетие профессия брокера в нашей стране стала одной из самых наипрестижнейших. 2. Я хочу высказать то чувство, которое меня преобладает. 3. Это тематика еще только начинается разрабатываться. 4. На пространстве нескольких километров от станции земельное полотно дороги уже усеяно ровным слоем гравия и утрамбовано. 5. Эта проблема составляет предмет математической логики, которая развилась в точную науку, которая применяет математические методы исследования. 6. На каторге человек каждый день должен молить богу, чтобы он даровал ему жизнь и свободу. 7. В таком темпе гражданам надо оплачивать за услуги, которые государство предоставляет населению. 8. Речь-то ещё идет и в том, что пострадавшим нужна психологическая помощь и поддержка. 9. Все говорят сейчас о том, о чём заметил наш корреспондент в своем последнем репортаже. 10. Выезжая сегодня из гаража, новое колесо отвалилось на повороте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. В последнее десятилетие профессия брокера в нашей стране стала одной из самых престижных. 2. Я хочу высказать то чувство, которое меня больше всего волнует. 3. Это тема еще только начинается разрабатываться. 4. На расстоянии нескольких километров от станции земельное полотно дороги уже усеяно ровным слоем гравия и утрамбовано. 5. Эта проблема составляет предмет математической логики, которая развилась в точную науку, применяющую математические методы исследования. 6. На каторге человек каждый день должен молить бога, чтобы он даровал ему жизнь и свободу. 7. В таком темпе гражданам надо оплачивать за услуги, предоставляемые государством населению. 8. Речь-то ещё идет и о том, что пострадавшим нужна психологическая помощь и поддержка. 9. Все говорят сейчас о том, что ранее было замечено нашим корреспондентом в своем последнем репортаже. 10.У машины, выезжавшей сегодня из гаража, новое колесо отвалилось на повороте.
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Напишите сочинение-рассуждение по тексту на данный вопрос: "Почему для автора дом дедушки стал столь дорог?"