Пожалуйста помогите, буду благодарна! Проанализируйте данные предложения, определите вид ошибок и причину возникновения. Спишите, внося необходимые исправления. 1. В последнее десятилетие профессия брокера в нашей стране стал...

Русский язык

Пожалуйста помогите, буду благодарна! Проанализируйте данные предложения, определите вид ошибок и причину возникновения. Спишите, внося необходимые исправления. 1. В последнее десятилетие профессия брокера в нашей стране стала одной из самых наипрестижнейших. 2. Я хочу высказать то чувство, которое меня преобладает. 3. Это тематика еще только начинается разрабатываться. 4. На пространстве нескольких километров от станции земельное полотно дороги уже усеяно ровным слоем гравия и утрамбовано. 5. Эта проблема составляет предмет математической логики, которая развилась в точную науку, которая применяет математические методы исследования. 6. На каторге человек каждый день должен молить богу, чтобы он даровал ему жизнь и свободу. 7. В таком темпе гражданам надо оплачивать за услуги, которые государство предоставляет населению. 8. Речь-то ещё идет и в том, что пострадавшим нужна психологическая помощь и поддержка. 9. Все говорят сейчас о том, о чём заметил наш корреспондент в своем последнем репортаже. 10. Выезжая сегодня из гаража, новое колесо отвалилось на повороте.

Автор: Гость