Помогите пожалуйста с химией!)
Химия
Помогите пожалуйста с химией!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 3H2SO4 (к) + 2Al ⇒ Al2(SO4)3 + 4H2O + SO2 H2SO4 (р) + 2K ⇒ K2SO4 + H2 2HCl + Zn ⇒ ZnCl2 + H2 10HNO3 (к) + 4Ca ⇒ 4Ca(NO3)2 + 5H2O + N2O 4HNO3 (р) + Cu ⇒ Cu(NO3)2 + 2NO + 2H2O 2. 4Al + 3O2 ⇒ 2Al2O3 Al2O3 + 3H2O ⇒ 2Al(OH)3 2Al(OH)3 + 3Cu(NO3)2 ⇒ 2Al(NO3)3 + 3Cu(OH)2
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