Помогите пожалуйста с номерами 103 и 104. Мне очень нужно,спасибо заранее!

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Помогите пожалуйста с номерами 103 и 104. Мне очень нужно,спасибо заранее!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
103) 1) А.Также, Б.Зато 2)А. За то, Б. Так же (В Б  не уверена) 3) А. Тоже, по тому же  Б. как  бы 4) А. Насчет, Б. Также 5)А. Также . Б. также 6)А. притом . Б. по-видимому  7)А. также Б. Что бы  8) А. чтобы. Б в виду 9)А. тоже. Б. то же 10) так же. Б. также  104)В течение дня В продолжение недели Что-то мягкое Как будто как бы будто что бы тоже как же также потому что тоже зато в начале
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