Составить пластер про николеньку
Литература
Составить пластер про николеньку
Ответ(ы):
Гость:
Не очень симпатичен, но не глуп, добродушен, мог отличать искренность от лукавства. Плохая черта: то что мог быть подвластен чужому мнению, мог пренебрежительно относиться к более бедным сословиям...Но потерять мать одно из самых трогательных моментов...
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