Составить пластер про николеньку

Гость: Гость:

Не очень симпатичен, но не глуп, добродушен, мог отличать искренность от лукавства. Плохая черта: то что мог быть подвластен чужому мнению, мог пренебрежительно относиться к более бедным сословиям...Но потерять мать одно из самых трогательных моментов...