С помощью монеты или какого- либо другого шаблона начертите окружность и "на глаз" постройте её центр. Попробуйте пояснить методы нахождения места центра окружности (в случае, если центр не указан)
Геометрия
С помощью монеты или какого- либо другого шаблона начертите окружность и "на глаз" постройте её центр. Попробуйте пояснить методы нахождения места центра окружности (в случае, если центр не указан)
Ответ(ы):
Гость:
Нарисуй циркулем круг. Там где останется дырка от иголки это и будет твоим центром.
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