С помощью монеты или какого- либо другого шаблона начертите окружность и "на глаз" постройте её центр. Попробуйте пояснить методы нахождения места центра окружности (в случае, если центр не указан)

Геометрия

С помощью монеты или какого- либо другого шаблона начертите окружность и "на глаз" постройте её центр. Попробуйте пояснить методы нахождения места центра окружности (в случае, если центр не указан)

Автор: Гость