2 задание срочно пож спасибо

Математика
2 задание срочно пож спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 25-9=16(м) ширина пруда 2) 25+16=41(м) пройдёт Настя
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