ПОМОГИТЕ ПРОШУ "Светила нам только зловещая тьма" – продолжить строчку по–своему, в рифму, по смыслу... НЕ стихотворением А. Ахматовой СПАСИБО

Литература

ПОМОГИТЕ ПРОШУ "Светила нам только зловещая тьма" – продолжить строчку по–своему, в рифму, по смыслу... НЕ стихотворением А. Ахматовой СПАСИБО

Автор: Гость