ПОМОГИТЕ ПРОШУ "Светила нам только зловещая тьма" – продолжить строчку по–своему, в рифму, по смыслу... НЕ стихотворением А. Ахматовой СПАСИБО
Литература
ПОМОГИТЕ ПРОШУ "Светила нам только зловещая тьма" – продолжить строчку по–своему, в рифму, по смыслу... НЕ стихотворением А. Ахматовой СПАСИБО
Ответ(ы):
Гость:
А мы всё стояли у открытого окна
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