Нужно Поэта серебряного века Модерниста и его стих, и поэта акмеизта тоже стих его. Помогите пожалуйста!
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Нужно Поэта серебряного века Модерниста и его стих, и поэта акмеизта тоже стих его. Помогите пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
Акмеист- Анна Ахматова Стих-"Поэт." "Я не любви твоей прошу." "Милому." Модернист- Маяковский Стихи- "О дряни." " Вам!" . "Ночь "
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