Нужно Поэта серебряного века Модерниста и его стих, и поэта акмеизта тоже стих его. Помогите пожалуйста!

Русский язык

Нужно Поэта серебряного века Модерниста и его стих, и поэта акмеизта тоже стих его. Помогите пожалуйста!

Автор: Гость