Чем могут быть интересны современному читателю книги Томаса Майн Рида, Фенимора Купера, Густава Эмара? Помогите пожалуйста!
Литература
Чем могут быть интересны современному читателю книги Томаса Майн Рида, Фенимора Купера, Густава Эмара? Помогите пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
Они вызывают интерес у читателей, т. к. в этих книгах более современные истории и рассказы.
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