По территории каких стран протекают Амазонка,Парана и Ориноко?

География
По территории каких стран протекают Амазонка,Парана и Ориноко?
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Ответ(ы):
Гость:
Амазонка - Бразилия, Перу, Колумбия, Боливия, Венесуэла, Эквадор, Гайана. Парана - Бразилия, Парагвай, Аргентина. Ориноко - Венесуэла
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