Сократить дроби 35\96,48\63,24\39,108\144,140\1225,1300\390,105\168,765\510
Математика
Сократить дроби 35\96,48\63,24\39,108\144,140\1225,1300\390,105\168,765\510
Ответ(ы):
Гость:
Как-то так...........
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Один Магазин получил от кондитерской фабрики 27 ящиков, в которых было 432 кг конфет. Сколько таких ящихов получил другой магазин, в который поступ...
Физика
Шва шарика движутся по направлению друг к другу соответсвенно со скоростями 2м/с и 3м/с. После Столкновения они начинают удаляться от друг друга -п...
Английский язык
Переведите пожалуйста 1/ Name the places of interest in Moscow 2/ What cathedrals are situated inside the Kremlin 3/ Why the Kremlin is the ...