Почему родители должны любить дитей одинаково
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Почему родители должны любить дитей одинаково
Ответ(ы):
Гость:
Если родители будут любить одного ребенка, а другого не любить, тот будет чувствовать себя одиноким. ПОЭТОМУ родители должны любить всех своих детей.
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