Помогите!Второе задание!К нему есть картинка!Только напишите понятно т. к. Программа для 6 класса
Математика
Помогите!Второе задание!К нему есть картинка!Только напишите понятно т. к. Программа для 6 класса
Ответ(ы):
Гость:
А*х-в*у ,это прямоугольники,площадь прямоугольника равно произведению его сторон,а площадь заштрихованной фигуры равна площади большого прямоугольника минус площадь маленького
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