Нужно характеризовать лизергиновую кислоту по следующим параметрам 1)Высшая или низшая 2)Предельная или непредельная 3)Одноосновная или многоосновная

Химия

Нужно характеризовать лизергиновую кислоту по следующим параметрам 1)Высшая или низшая 2)Предельная или непредельная 3)Одноосновная или многоосновная

Автор: Гость