Нужно характеризовать лизергиновую кислоту по следующим параметрам 1)Высшая или низшая 2)Предельная или непредельная 3)Одноосновная или многоосновная

Химия
Нужно характеризовать лизергиновую кислоту по следующим параметрам 1)Высшая или низшая 2)Предельная или непредельная 3)Одноосновная или многоосновная
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Ответ(ы):
Гость:
C16H16O2N2          Одноосновная      непредельная Высшая 
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