В каком произведении рассказывается о хозяйстве в котором хранятся 40 катушек сол??ных лягушек и водятся дойные кошки

Литература
В каком произведении рассказывается о хозяйстве в котором хранятся 40 катушек сол??ных лягушек и водятся дойные кошки
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Роспись о прибором!!!!
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