В каком произведении рассказывается о хозяйстве в котором хранятся 40 катушек сол??ных лягушек и водятся дойные кошки

Литература

В каком произведении рассказывается о хозяйстве в котором хранятся 40 катушек сол??ных лягушек и водятся дойные кошки

Автор: Гость