Решите 2 и 3 номер. Буду благодарна:3

Алгебра
Решите 2 и 3 номер. Буду благодарна:3
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(3,6-2,6)(3,6+2,6)= 1*6,2=6,2 как разность квадратов
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