Помогите пожалуйста! Разложите на множители: а) 3ах - х² б) ab+ 5a²b в) 2c^4 -4c + 2c Представьте в виде произведения а) 12a²b²+ 6a²b³ + 12ab³ б) b(b-2)² + b²(2-b) в) ax - 5x - a² + 5a г) ab- ac +2c - 2b - b +c

Алгебра

Помогите пожалуйста! Разложите на множители: а) 3ах - х² б) ab+ 5a²b в) 2c^4 -4c + 2c Представьте в виде произведения а) 12a²b²+ 6a²b³ + 12ab³ б) b(b-2)² + b²(2-b) в) ax - 5x - a² + 5a г) ab- ac +2c - 2b - b +c

Автор: Гость