Помогите пожалуйста! Разложите на множители: а) 3ах - х² б) ab+ 5a²b в) 2c^4 -4c + 2c Представьте в виде произведения а) 12a²b²+ 6a²b³ + 12ab³ б) b(b-2)² + b²(2-b) в) ax - 5x - a² + 5a г) ab- ac +2c - 2b - b +c
Алгебра
Помогите пожалуйста! Разложите на множители: а) 3ах - х² б) ab+ 5a²b в) 2c^4 -4c + 2c Представьте в виде произведения а) 12a²b²+ 6a²b³ + 12ab³ б) b(b-2)² + b²(2-b) в) ax - 5x - a² + 5a г) ab- ac +2c - 2b - b +c
Ответ(ы):
Гость:
Ab- ac +2c - 2b - b +c = а(б-с) +2(с-б) - (б-с) = а(б-с) - 2(б-с) -(б-с) = (б-с)(а-2-1)
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