Какие из чисел -7, +4, 12, -18, 0, 3. является а) положите б) отрецательным
Математика
Какие из чисел -7, +4, 12, -18, 0, 3. является а) положите б) отрецательным
Ответ(ы):
Гость:
А) 4 12 3 б) - 18 -7 0 ни то не другое
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