Придумать название своего ресторана, меню ( название блюда и расшивровка в скобка?? из чего), цена, картинка блюда
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Придумать название своего ресторана, меню ( название блюда и расшивровка в скобка?? из чего), цена, картинка блюда
Ответ(ы):
Гость:
Tasty cake(вкусный тортик или пироженое) название ресторана 1)strawberry cake( торт с клубникой, cake with strawberry) two dollars(2 доллара)
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