Помогите пожалуйста с номером 5

Литература
Помогите пожалуйста с номером 5
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Бранится—драться, ратнички—войско,воеводам командир(глава)
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