Помогите пожалуйста с примером!

Алгебра
Помогите пожалуйста с примером!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде вот так он решается)
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