Для какого из указаных названий рек ложно высказывание: (Вторая буква названия г??асная =gt;предпоследняя буква названия согласная) первая буква названия в алфавите стоит ранее третьей? 1.Дунай 2.Москва 3.Двина 4.Волга
Математика
Для какого из указаных названий рек ложно высказывание: (Вторая буква названия г??асная =gt;предпоследняя буква названия согласная) первая буква названия в алфавите стоит ранее третьей? 1.Дунай 2.Москва 3.Двина 4.Волга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думая что это волга
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