Для какого из указаных названий рек ложно высказывание: (Вторая буква названия г??асная =gt;предпоследняя буква названия согласная)  первая буква названия в алфавите стоит ранее третьей? 1.Дунай 2.Москва 3.Двина 4.Волга

Математика

Для какого из указаных названий рек ложно высказывание: (Вторая буква названия г??асная =gt;предпоследняя буква названия согласная)  первая буква названия в алфавите стоит ранее третьей? 1.Дунай 2.Москва 3.Двина 4.Волга

Автор: Гость