Пожалуйста переведите. Под буквой A.

Гость: Гость:

Они наслаждались их пикником и приняли решение возвращаться домой. Вдруг, внезапно они увидели два больших черных зверей бегущих в их направлении. Парни не знали что это. Джошуа начал кричать на зверей. Звери не испугались и парни забрались на большое дерево.