Пожалуйста переведите. Под буквой A.

Английский язык
Пожалуйста переведите. Под буквой A.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они наслаждались их пикником и приняли решение возвращаться домой. Вдруг, внезапно они увидели два больших черных зверей бегущих в их направлении. Парни не знали что это. Джошуа начал кричать на зверей. Звери не испугались и парни забрались на большое дерево.
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