Помогите пожалуйста с таблицей))
География
Помогите пожалуйста с таблицей))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Полноводные только те весь год, которые имеют притоки в северном и южном полушариях или имеют основной водосбор вблизи экватора, все остальные - сезонно. Вообще о каких реках идет речь где это находится?
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