Помогите,пожалуйста,с тригонометрическим примером! Очень срочно и важно. sin^2 ( pi/2+альфа) - cos^2 (альфа - 3 pi/2) общая дробная черта / tg^2 (3pi/2+альфа) - ctg^2 (альфа-pi/2)

Алгебра
Помогите,пожалуйста,с тригонометрическим примером! Очень срочно и важно. sin^2 ( pi/2+альфа) - cos^2 (альфа - 3 pi/2) общая дробная черта / tg^2 (3pi/2+альфа) - ctg^2 (альфа-pi/2)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Прошу помочь 6 есеп как надо зделать
Ответить
Русский язык
Хелп, пипл, придумайте сложносочиненное предложение со словом федерация, использ??я союзы соединительного разряда
Ответить
Другие предметы
Предложения со словами : башкиры,башкиров, башкирам, башкир,у башкиров, башкиров С??ОЧНОООО❤❤❤!!!!
Ответить
Английский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖ-ТА С ЗАДАНИЕМ
Ответить
Русский язык
Что обозначает слово Лесной доктор
Ответить