Помогите,пожалуйста,с тригонометрическим примером! Очень срочно и важно. sin^2 ( pi/2+альфа) - cos^2 (альфа - 3 pi/2) общая дробная черта / tg^2 (3pi/2+альфа) - ctg^2 (альфа-pi/2)
Алгебра
Помогите,пожалуйста,с тригонометрическим примером! Очень срочно и важно. sin^2 ( pi/2+альфа) - cos^2 (альфа - 3 pi/2) общая дробная черта / tg^2 (3pi/2+альфа) - ctg^2 (альфа-pi/2)
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