Помогите пожалуйста с цитатным планом по рассказу "Левша"
Литература
Помогите пожалуйста с цитатным планом по рассказу "Левша"
Ответ(ы):
Гость:
1 глава-император александр в англии 2 глава-конфуз англичан 3 глава-подарок англичан 4 глава-поручение имератора николая павлоча 5 глава-тульские мастера 6 глава-исчезновение мастеров 7 глава-поломничество к иконе св. николая 8 глава-платов в дороге 9 глава-затворничество мастеров 10 глава-платов в гневе 11 глава-платов и имриратор 12 глава-замишательство при дворе 13 глава-искусство тульских мастеров 14 глава-триумф левши 15 глава-левша в лондоне 16 глава-левша на коробле 17 глава-пари левши и шкипера 18 глава-болезнь левши 19 глава-смерть левши 20 глава-эпилог
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