Проверь верно ли равенство. 84*2-72:4+4*9=18*(16-5)-54:9*16+14*6= Желательно по действиям. Снач??ла левую сторону потом правую :в Реши задачу с помощью уравнения. К празднику испекли пряники, печенье и пирог и истратили 1 ...

Математика

Проверь верно ли равенство. 84*2-72:4+4*9=18*(16-5)-54:9*16+14*6= Желательно по действиям. Снач??ла левую сторону потом правую :в Реши задачу с помощью уравнения. К празднику испекли пряники, печенье и пирог и истратили 1 кг 400 г муки. На печенье ушло муки на 200 г больше, чем на пирог, а на пряники в 3 раза больше, чем на пирог. Сколько муки израсходовали на каждый вид выпечки? СРОЧНО!!!

Автор: Гость