Площадь прямоугольного треугольника равна 128 корней из 3.Один из острых углов равен 30. найдите длину катета,лежащего напротив этого угла.
Геометрия
Площадь прямоугольного треугольника равна 128 корней из 3.Один из острых углов равен 30. найдите длину катета,лежащего напротив этого угла.
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