Из двух одинаковых квадратов с длинами сторон 3 см сложили прямоугольник . вычесли периметр и площадь прямоугольника. заранее всех блогадарю за помощь!!

Математика

Из двух одинаковых квадратов с длинами сторон 3 см сложили прямоугольник . вычесли периметр и площадь прямоугольника. заранее всех блогадарю за помощь!!

Автор: Гость