Из двух одинаковых квадратов с длинами сторон 3 см сложили прямоугольник . вычесли периметр и площадь прямоугольника. заранее всех блогадарю за помощь!!
Математика
Из двух одинаковых квадратов с длинами сторон 3 см сложили прямоугольник . вычесли периметр и площадь прямоугольника. заранее всех блогадарю за помощь!!
Ответ(ы):
Гость:
Периметр=18. площадь =18
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