Помогите решить! √1. b) Listen and check,then repeart.

Английский язык
Помогите решить! √1. b) Listen and check,then repeart.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Тебе надо послушать, проверить и потом повторить :)
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