Реши задачу. Путешевственник проехал 720 км за день, что составило 59 всего пути. Сколько километров ему осталось проехать?
Математика
Реши задачу. Путешевственник проехал 720 км за день, что составило 59 всего пути. Сколько километров ему осталось проехать?
Ответ(ы):
Гость:
Весь путь 9/9 9/9-5/9=4/9 - осталось проехать 720/9=80 км - 1/9 всего пути 80*4=320 км - осталось проехать
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