Кратко по главам ,,Алые паруса"

Гость: Гость:

1.речь идет о бывалом моряке Лонгрене, который пошел в море. в то время, его жена родила дочку и заболела. пошла просить денег у хозяина паба, но он отказался. по дороге жена подхватила воспаление легких и умерла. вернувшись из моря лонгрен стал простить свою дочку ассоль самостоятельно. зарабатывая на жизнь изготовлением деревянных игрушек. но однажды во время сильного шторма, хозяин паба оставил лодку на берегу моря и спохватившись ее стал ее останавливать. но сам оказался в ловушке и стал уплывать от берега. в это время лонгрен стоял у пристани. но не помог ему. сказав.что его жена тоже просила ей помочь. после этого случая все стали боятся лонгрена и его дочь. поэтому девочка росла в одиночестве. однажды относя игрушки на продажу . она встретила собиратель песен.который сказал ей. что в будущем к ней приплывет принц на корабле с малыми парусами и заберет ее с собой. 2.грей жил в состоятельной семье. но всегда хотел стать моряком. поэтому в 17 лет он сбежал из дома и мтпл морском.(позже капитаном) однажды он причалил к городу . где жила ассоль. увидел ее.когда она спала на лугу. влюбился. одел ей кольцо. позже узнал о ее предсказании и захотел его выполнить. 3. корабль с алыми парусами причаливает к берегу.ассоль бежит к нему и уплывает вместе со своим принцем. p.s. простите за грамматические ошибки. с телефона печатать очень неудобно.