Несколько слов с беглыми гласными

Русский язык
Несколько слов с беглыми гласными
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Лоб-лба беру-брать сон-сна день-дня
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